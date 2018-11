Den 27 mars 2018, observationsnoterades aktierna och teckningsoptionerna i Agromino A/S (”Bolaget”) med anledningen av omständigheter som föranledde en väsentlig osäkerhet avseende emittenten eller priset på de noterade värdepapperna.

Idag den 26 november 2018, offentliggjorde Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (”Mabon”), ett pressmeddelande med information om ett kontakt budpliktsbud till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Agromino A/S.

Enligt gällande regelverk blir ett bolags instrument noterat på Nasdaq Stockholm eller Nasdaq First North observationsnoterat om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller om en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett sådant erbjudande med avseende på bolaget.

Med anledning av det ovan anförda beslutar Nasdaq Stockholm AB att aktierna (AGRO, ISIN-kod DK0060823516, orderboks-ID 40543) och teckningsoptionerna (AGRO TO1, ISIN-kod DK0060779510, orderboks-ID 131869) i Agromino A/S ska observationsnoteras.

On March 27, 2018, the shares and the equity rights in Agromino A/S were given observation status due to circumstances resulting in substantial uncertainty regarding the company or the pricing of its listed financial instruments.

Today, on November 26, 2018, Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (”Mabon”) published a press release with information about a mandatory cash bid offer to the shareholders and warrantsholders in Agromino A/S.

The current rules of Nasdaq Stockholm and Nasdaq First North state that a listed company will be given observation status if the company is subject to a public offer or if a bidder has disclosed its intention to disclose such an offer in respect of the company.

With reference to what is set out above, Nasdaq Stockholm AB has decided that the shares (AGRO, ISIN code DK0060823516, order book ID 40543) and equity warrants (AGRO TO1, ISIN code DK0060779510, orderbook ID 131869) in Agromino A/S shall be given observation status.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Emelie Thordewall eller Karin Ydén på telefon 08-405 60 00.

For further information concerning this exchange notice please contact Emelie Thordewall or Karin Ydén, telephone + 46 8 405 60 00.

Nasdaq Stockholm AB